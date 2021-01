"Wir haben hier ein großes, leer stehendes Gebäude, wo man Leute durchschleusen kann", so Mädler. Das sei besser als ein Gebäude, in dem man in einem Wartezimmer sitzt. Ausgestattet wurde das neue Zentrum mit Tischen und Plexiglasscheiben. Außerdem wurden Laufwege markiert.