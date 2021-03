Vor allem die Schul- und Kita-Schließungen sorgen für viel Frust im Vogtland. Der Verein "Colorido" fordert einen fairen Umgang mit den Kindern und hat für Dienstag eine Veranstaltung vor dem Landratsamt angekündigt. Dabei sollen Eltern, Pädagogen, interessierte Bürger, Politiker und Verantwortungsträger ins Gespräch kommen, sagt Vereinschefin Doritta Korte. "Das ganze Jahr hatte der Landrat, die Stadtverwaltung Zeit, um mal in die Kitas in die Schulen rauszugehen und Sachen zu klären", sagt sie. "Ich wünsche mir, dass sich viele Funktionsträger druntermischen und so mal die Stimmung an der Basis einfangen", so Korte über die geplante Aktion. "Vielleicht hat der Landrat den Schneid und kommt raus, dann darf er auch reden."