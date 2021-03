Der Vogtlandkreis zieht eine durchweg positive Bilanz seiner Teststrategie. Nach offiziellen Angaben konnten in den vergangenen zwölf Tagen mehr als 40.000 Vogtländer und Vogtländerinnen in den insgesamt 24 Testzentren im Landkreis auf das Coronavirus getestet werden. Die Nachfrage sei weiterhin hoch.

Bei den Tests seien 315 Menschen entdeckt worden, die, ohne Symptome zu haben, mit dem Coronavirus infiziert waren, so Mattes Nagel, Chef der Softwarefirma "Simba n³". "Bei der Sterberate hier im Vogtland sind das 15 Menschen, die gerettet worden sind", sagt er. Die vogtländische Firma hatte eine Software entwickelt, die den bürokratischen Aufwand von Tests wesentlich vereinfacht hat. "Das Personal in den Testzentren ist dazu da, um zu testen", sagt Nagel. Das Schnelltest-Tool vernetzt die Apotheke mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und dem Gesundheitsamt - so kann direkt abgerechnet und ein positives Ergebnis gemeldet werden. Daher gebe es auch aktuellere Daten in den Gesundheitsämtern und man sei näher am Infektionsgeschehen dran.

Landrat Rolf Keil zeigt sich zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen. "Wir konnten Infektionsketten brechen, indem wir symptomlose Infizierte herausgefischt haben", sagt er. "Nur so sind wir in der Lage, die Infektionsrate zu senken." Auch über den Aufbau der Teststruktur im Vogtlandkreis ist Keil sehr zufrieden. Mit den Testzentren sei es möglich, 2,2 Prozent der Bevölkerung an einem Tag zu testen.

Nachdem sich im Vogtland bislang jeder Einwohner und jede Einwohnerin zweimal die Woche kostenfrei testen lassen konnte, ist dies nun aber nur noch einmal möglich. Das läge an den veränderten Vorgaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der damit unklaren Finanzierung eines zweiten Tests, so Keil.

Das Corona-Testzentrum in Plauen ist eins der 24 Testzentren im Vogtlandkreis. Bildrechte: MDR/Mario Unger-Reißmann

Die ersten statistischen Auswertungen der Tests zeigen besonders im Bereich der Kinder einen hohen Positivanteil. "Wir haben in dem Zeitraum von zwölf Tagen 290 Kinder von null bis neun Jahren getestet", so Nagel. "Die hatten einen Positivanteil, der viermal so hoch war wie beim Mittel der Bevölkerung." Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind ohne Symptome positiv sei, sei daher viermal so hoch wie beim Rest der Bevölkerung. "Dazu kommt die Kategorien der Eltern, also 20 bis 30 und 30 bis 40 Jahre, die eine Positivrate zwischen 1,4 und 1,7 Prozent haben", sagt er. Das sei noch fast das Doppelte dieser 0,8 Prozent Positivrate des Vogtlandkreises.

Damit sind wir bei der These, dass es zurzeit sehr schwierig ist, mit dem Eintrag der britischen Mutation, sich in einem Haushalt so abzusondern, dass ich niemanden anstecke. Mattes Nagel Chef der Softwarefirma "Simba n³"

Im Gegensatz zu den anderen sächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten sind im Vogtlandkreis die Kindergärten und Schulen bis auf Weiteres wegen der hohen Inzidenz geschlossen. Aktuellen Angaben zufolge breiten sich die Mutationen des Coronavirus vor allem im Vogtland aus. Insgesamt entfallen 25 Prozent aller in Sachsen nachgewiesenen Mutationsfälle auf den Vogtlandkreis (Stand 2. März).

Um die hohe Zahl der Neuinfektionen (7-Tage-Inzidenz: 207,5 laut RKI, Stand 10.03.) zu stoppen, soll im Vogtland verstärkt geimpft werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat den Plan der sächsischen Landesregierung gebilligt, im Landkreis Vogtland von der Impfpriorität abzuweichen. Er habe mit Ministerpräsident Michael Kretschmer gesprochen und vereinbart, dass dort ein "Schutzriegel" durch Impfungen möglich sei, sagte Spahn im ZDF. Damit soll verhindert werden, dass sich im Grenzgebiet viele Menschen anstecken.