Der Landrat des Vogtlandkreises, Rolf Keil (CDU), hat vor Ausflügen außerhalb des 15-Kilometer-Radius um den Wohnort im Vogtlandkreis gewarnt. "Nach der aktuellen Inzidenz des Vogtlandkreises ist eine momentane Lockerung nicht in Sicht", erklärte er in einer von der Polizeidirektion Zwickau verbreiteten Meldung. "Ich appelliere an alle Vogtländer, sich weiter an die Hygieneregeln zu halten. Damit helfen Sie sich selbst und uns."

Der Landrat des Vogtlandkreises, Rolf Keil (CDU), hat die Einhaltung der Corona-Regeln im Landkreis angemahnt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK