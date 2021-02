Der Vogtlandkreis hat am Freitag eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Darin wird geregelt, dass ab Montag der Präsenzunterricht in Grund- und Förderschulen ausgesetzt wird und Kindertagesstätten schließen. Eine Notbetreuung wird eingerichtet, teilte der Landkreis mit. Die Schüler der Abschlussklassen können ihre Schulen weiterhin besuchen.

"In der sächsischen Corona-Schutzverordnung ist festgeschrieben, dass Schulen, Kindertagesstätten und Schulhorte wieder zu schließen sind, wenn die Zahlen über einen Zeitraum von fünf Tagen wieder über einen Inzidenzwert von 100 steigen", erklärt Landrat Rolf Keil in einem Elternbrief. "Leider liegen wir nicht unter 100, sondern haben jetzt sogar die doppelte Inzidenz, Tendenz steigend." In Kindertagesstätten sei in den letzten Tagen ein verstärkten Eintrag von Infektionen beobachtet worden.