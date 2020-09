In Markneukirchen ziehen neue Coronafälle Schutzmaßnahmen an zwei Schulen, einem Hort und einem Pflegeheim nach sich. Am Gymnasium Markneukirchen sind zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das geht aus einem Elternbrief hervor, der MDR SACHSEN vorliegt. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt seien die beiden Schüler der Klassenstufe 5 und 12 in häusliche Quarantäne geschickt worden. Auch zwei Lehrerinnen, eine gesamten fünfte Klasse sowie 16 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 müssen laut Brief in Quarantäne. Weitere Anordnungen zur häuslichen Quarantäne schließt die Schule den Angaben zufolge nicht aus.