Die Kliniken in Bad Elster werden das zeitweilige Wegbleiben der tschechischen Mitarbeiter schmerzhaft spüren. Bildrechte: dpa

Die Vogtlandklinik in Bad Elster beschäftigt 30 tschechische Mitarbeiter. Nur zehn hätten angekündigt, in der derzeitigen Lage in Deutschland bleiben zu wollen, sagte Klinikleiterin Katharina Nebel im Gespräch mit MDR SACHSEN.



Ähnlich sieht es in der Celenus-Klinik aus. Dort pendeln 25 Mitarbeiter täglich aus Tschechien nach Bad Elster. Sie arbeiten hauptsächlich im Küchen- und Servicebereich. Nur fünf von ihnen überlegen noch, für die kommenden Wochen hier zu bleiben. Pirmin Huber von der Geschäftsleitung hat dafür Verständnis. "Die Mitarbeiter haben bereits viel auf sich genommen und seit der teilweisen Grenzschließung weite Wege gehabt. Wir haben für die Zeit, in der unsere tschechischen Mitarbeiter nicht da sein können, bereits Vorsorge getroffen." Man habe in den umliegenden Hotels und Gaststätten Personal finden können. Gleichzeitig betonte er, dass die Mitarbeiter bei einer zukünftigen Lockerung der Einreisebestimmungen selbstverständlich weiter arbeiten könnten. "Sie können ja schließlich nichts für diese Situation."