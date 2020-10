Im vogtländischen Oelsnitz sind am späten Donnerstagabend mehrere Einwohner in Ausweichquartieren untergebracht worden. Der Grund war ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Karl-Liebknecht-Straße. Das Brandhaus sowie angrenzende Häuser wurden laut Polizei evakuiert. Personen seien nicht verletzt worden. Angaben zur Schadenshöhe und Brandursache liegen noch nicht vor.