Unbekannte Spritdiebe haben in einer Lagerhalle in Markneukirchen aus mehreren Nutzfahrzeugen rund 1.000 Liter Diesel abgezapft. Laut Polizei ließen sie aus der Halle im Ortsteil Breitenfeld, in die sie gewaltsam eingebrochen waren, noch sechs 20-Liter-Kanister mitgehen. Der Stehlschaden wird auf rund 1.400 Euro geschätzt. Der Sachschaden am Gebäude beträgt etwa 100 Euro.