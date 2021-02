Noch gibt es für Alexander Ziron, Geschäftsführer der Vogtland-Arena und sein Team jede Menge Kleinigkeiten zu erledigen, wie Kabel zu verlegen oder das Internet im Pressezelt zu testen. Dieser Doppelweltcup sei in jeder Hinsicht wirklich etwas Außergewöhnliches für Ziron. "Unterm Strich ist es wirklich die größte Veranstaltung, die wir hier jemals in der Arena in den 15 Jahren, die sie jetzt steht, durchführen werden", sagt er. "Umso bedauerlicher ist es, dass sie jetzt unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Es ist auch bei uns ein etwas blödes Gefühl dabei, weil wir die Veranstaltungen doch immer für die Fans gemacht haben."

Zuschauer nur am Fernseher

Die Zuschauer werden diesmal nur am Fernseher dabei sein können. Eine einmalige Ausnahme, hofft Alexander Ziron. Die rund 150 Athleten dürfen sich auf beste Bedingungen im Vogtland freuen, auch wenn die milderen Temperaturen der vergangenen Tage die Organisatoren ordentlich gefordert haben. "Laufstrecke und Schanze sind in einem allgemein sehr, sehr guten Zustand", sagt Ziron. "Aufgrund des Tauwetters ist der Hang noch etwas weich, sodass wir diesen noch verfestigen müssen, sodass die Anlage zum ersten Training in einem traumhaften Zustand sein wird." Die Zuschauerränge müssen in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht vom Schnee befreit werden. Die Fans können in diesem Jahr nur vor dem Fernseher dabei sein. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Deutsche Sportler fiebern dem Heimweltcup entgegen

Am Freitagmorgen werden die Kombinierer um Olympiasieger Eric Frenzel erst die Laufstrecke testen und dann auf die Schanze gehen. Er und seine Teamkollegen fiebern dem Heimspiel bereits entgegen. "Heimweltcups sind immer ein besonderes Highlight, auch für mich", erzählt Frenzel. "Es ist ja auch eine sehr, sehr schöne Anlage und ich fühle mich recht wohl hier."

Auch sein Mannschaftskollege Terence Weber pflegt eine ganz besondere Beziehung zum Weltcup-Ort im Vogtland. "Es ist natürlich immer schön hier zu sein", sagt er. "Ich kenne Klingental, seit ich noch ganz klein bin, seit ich angefangen hab in Mühlleiten. Und jetzt hier zu sein, ist immer schön." Um die Hygienevorschriften einhalten zu können, wurde neben disem Sportlerdorf noch ein zweites aus Containern aufgebaut. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Es dürften sowohl in der Nordischen Kombination als auch im Spezialspringen spannende Wettbewerbe werden. Das verspreche schon der Blick auf die Starterliste. "Alles, was derzeit im Weltcup unterwegs ist, insbesondere die, die auf den vorderen Positionen rangieren, ist für Klingenthal gemeldet", sagt Alexander Ziron. Er wünscht sich für die Wettkämpfe am Sonnabend und Sonntag nur noch drei Dinge: gutes Wetter, weite Sprünge und - auch ohne Zuschauer - zumindest ein wenig von der legendären Klingenthaler Weltcup Atmosphäre.

Quelle: MDR/al/bs