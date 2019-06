Drei Verletzte bei Autounfall in Eichigt

Bei einem Verkehrsunfall im Vogtland sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 32 Jahre alter Autofahrer in Eichigt an einem vor im abbiegenden Fahrzeug vorbeifahren. Dabei kam es zur seitlichen Kollision mit dem Fahrzeug einer 20-Jährigen, die die beiden Fahrzeuge ebenfalls überholen wollte. Das Auto der jungen Frau kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin und ihre 18 und 19 Jahre alten Insassen kamen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 21.000 Euro.