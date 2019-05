Warum hat die Polizei das Abbrennen von Pyrotechnik nicht untersagt?

Rolf Keil ist seit 2015 Landrat des Vogtlandkreises. Bildrechte: CDU-Landesverband Sachsen/Mandy Kehr Die zuständige Versammlungsbehörde hatte laut Polizei das Abbrennen von Signalfackeln am Anfang und Ende der Versammlung erlaubt, deshalb habe man keine Handhabe gehabt. Landrat Rolf Keil erklärte MDR SACHSEN hierzu, beim letzten Aufzug des Dritten Weges habe der Landkreis den Einsatz von Pyrotechnik per Auflagenbescheid untersagt. Diese Entscheidung sei aber von einem Gericht aufgehoben worden. In Kenntnis dieses Gerichtsurteils habe sich der Landkreis entschieden, dass "diese kleinen Leuchtstäbe, die eine ganz kurze Leuchtzeit nur hatten, verwendet werden dürfen". Das war Keil zufolge ein Kompromiss, um eine erneute gerichtliche Auseinandersetzung zu vermeiden.

Ich bin heilfroh, dass am gestrigen Tag nichts passiert ist. Dass das - auch wenn uns das nicht gefällt - relativ vernünftig abgelaufen ist und dass es zu keinen Ausschreitungen kam. Rolf Keil Landrat des Vogtlandkreises

Jochen Rozek, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht, sieht den Verbotstatbestand für die Demo des Dritten Weges in Plauen durchaus erfüllt. Bildrechte: Uni Leipzig/Rozek Das reine Mitsichführen von Fackeln allein stellt nach Ansicht von Jochen Rozek, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Uni Leipzig, noch keinen Verstoß gegen das sächsische Versammlungsgesetz dar. Es komme immernoch auf weitere Umstände an, sagte er MDR SACHSEN. Maßgeblich sei das "Gesamtgepräge der Versammlung". Geht von den Versammlungsteilnehmern ein aggressvives, provokatives und die Bürger einschüchterndes Verhalten aus, dann könne die Versammlungsbehörde dagegen einschreiten. Das hänge aber nicht allein am Fackelntragen, sondern gehe einher mit einer Uniformierung, mit Trommeln, mit dem Tragen von entsprechenden Fahnen, mit dem Marschieren im Gleichschritt und ähnlichem mehr. In solchen Fällen habe die Versammlungsbehörde durchaus eine Handhabe, um entsprechende Beschränkungen zu verhängen.

Das Abbrennen von Signalfackeln war von der Versammlungsbehörde des Landkreises genehmigt. Das Übertrampeln der EU-Flagge ist laut Polizei nicht strafbar. Bildrechte: MDR SACHSEN

Warum schritt die Polizei nicht wegen eines Verstoßes gegen das Uniformverbot ein?

Nach Ansicht der Polizei lag keine strafbare Uniformierung vor. Oliver Wurdak, Pressesprecher der Polizeidirektion Zwickau, sagte MDR SACHSEN, es habe bereits höchstrichterliche Entscheidungen dazu gegeben, wann ein entsprechender Verstoß vorliegt und wann eben nicht. Wurdak zufolge waren schon getroffene Gerichtsentscheidungen auf das Geschehen in Plauen anwendbar gewesen. Unter diesen Prämissen habe man das Geschehen betrachtet und kam zu dem Schluss, dass das, was am 1. Mai in Plauen an Verhalten an den Tag gelegt wurde, letzten Endes keinen Verstoß gegen das Uniformverbot im sächsischen Versammlungsgesetz darstellt. Deswegen sei man auch nicht eingeschritten. Wurdak zufolge war sogar ein Staatsanwalt vor Ort, der mit derartigen Delikten beschäftigt ist und dessen Einschätzung ebenfalls in die Bewertung der Lage einging.