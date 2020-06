Am vergangenen Sonnabend gestand der Deutsche auf dem Polizeirevier, dass er mehrere Einbrüche begangen habe. Er berichtete den Beamten, dass er in der Nacht zuvor in zwei Geschäfte an der Robert-Schumann-Straße in Ellefeld sowie an der Beethovenstraße in Auerbach eingebrochen sei. Dort habe der Tatverdächtige Bargeld gestohlen und rund 7.000 Euro Sachschaden hinterlassen. Die Beamten fanden bei dem Mann tatsächlich Bargeld in vierstelliger Höhe und beschlagnahmten das Geld. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.