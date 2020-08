Einbrecher haben Gebäude des ehemaligen Grenzübergangs in Schönberg im Vogtland heimgesucht. Wie die Polizei in Zwickau mitteilte, öffneten die Unbekannten mehrere Kabelschächte in der früheren Grenzstation zu Tschechien und stahlen die darin verlegten Kabel. "Weiterhin drangen die Täter in zwei Garagen ein und haben daraus ein nicht zugelassenes Motorrad MZ TS 250 gestohlen", teilte die Polizei weiter mit. Der Gesamtschaden wird auf 22.500 Euro beziffert.



Der Einbruch wurde am Sonntag entdeckt und muss zwischen 20. Juli und 9. August geschehen sein. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder entwendeten Gegenständen machen können, werden gebeten sich im Polizeirevier Plauen, Telefon 03741/140, zu melden.