Der Einbruch in eine Filiale der Sparkasse in Plauen Anfang der Woche ist aufgeklärt. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, wurde ein 28 Jahre alter Plauener als mutmaßlicher Täter ermittelt. Er soll gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin am Montagabend in die Sparkasse eingebrochen sein und Goldmünzen und Goldbarren gestohlen haben.