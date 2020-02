Wintersportler im Vogtland müssen mit großen Einschränkungen rechnen. Die Kammloipe ist im Bereich Mühlleithen nicht befahrbar, teilte die Touristinformation Klingenthal mit. Die anhaltenden Plusgrade würden den Schnee schmelzen lassen. Am Skihang in Mühlleiten sei Rodeln dagegen noch möglich, am Dienstag sogar unter Flutlicht.

Unterbrochen ist derzeit der Skibetrieb am Kegelberg in Erlbach. Die Loipen am Hohen Brand und die Skiwanderwege sind derzeit ebenfalls nicht nutzbar. Auch in der Skiwelt Schöneck bleiben heute alle Anlagen geschlossen. Aktuell liegen nach Angaben der Touristinformation noch 5 - 20 cm Kunst- und Naturschnee im Skigebiet.