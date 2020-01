Die Grundschule in Elsterberg im Vogtland bleibt ab Mittwoch vorübergehend geschlossen. Grund ist nach Angaben des sächsischen Landesamtes für Schule und Bildung die Erkrankung zahlreicher Schüler. Demnach können derzeit 50 von 134 Kindern nicht am Unterricht teilnehmen. Sie klagen über Bauchschmerzen, Erbrechen und Fieber. Bei mindestens einem Kind wurde Influenza vom Typ A nachgewiesen. Bei den anderen Schülern seien sowohl die Diagnosen als auch die Ursachen für ihre Erkrankungen unklar. Dem Landesamt zufolge wird bis Freitag die Entwicklung der Krankmeldungen beobachtet und dann erneut entschieden. In der Zwischenzeit wird das Schulgebäude desinfiziert, deshalb gibt es auch keine Hortbetreuung.