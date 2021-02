Bekannte Züge über die Elstertalbrücke * In der DDR-Zeit rollten neben den Zügen des Binneverkehrs auch Interzonenzüge zwischen Görlitz und München (mit Kurswagen nach Nürnberg über Bamberg), zwischen Dresden und Stuttgart sowie zwischen Rostock und München über das Viadukt. Diese waren bis beziehungsweise ab Plauen für den Binnenverkehr freigegeben. Zwischen Plauen und dem Grenzübergang Gutenfürst waren sie nur für internationale Reisende zugelassen.

* In keinem Reichsbahn-Kursbuch stand das Transitzug-Paar D 308/309, das ohne offiziellen Halt auf DDR-Gebiet zwischens West-Berlin und München verkehrte.

* Legendär ist der zeitweise mit modernsten Diesel-Triebwagen der Deutschen Reichsbahn gefahrene "Karlex" zwischen Ost-Berlin und Karlovy Vary (Karlsbad), der je nach Linienführung mal über die Elstertalbrücke und auch mal darunter durch fuhr. Ergänzend verkehrte noch der "Karola" zwischen Leipzig und Karlsbad. In den Zügen kümmerten sich Stewardessen vom Bahnhof Adorf um das Wohl der Reisenden.

* Ein Teil der Züge mit Botschaftsflüchtlingen rollte im Herbst 1989 über die Brücke. Wenig später folgten die hoffnungslos überfüllten Züge, die nach der Grenzöffnung am 9. November 1989 viele DDR-Bürger zu ihrem ersten Besuch nach Hof oder weiter bis Bayreuth, Nürnberg oder München brachten.

* Die 1990er-Jahre waren von zwei Interregio-Linien geprägt. Im Zweistunden-Takt und mit wechselseitigem Anschluss in Reichenbach fuhren die Züge meist kurz hintereinander in der Relation Görlitz - Karlsruhe und Berlin - Oberstdorf.

* Zwischen 2001 und 2003 fuhren Diesel-ICE der Deutschen Bahn AG zwischen Dresden und Nürnberg über die Strecken.Nach endlosen Software-Pannen und einer Entgleisung bei Gutenfürst wurde diese Verbindung eingestellt.