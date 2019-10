In Adorf und in Weischlitz im Vogtland haben Enkeltrick-Betrüger am Montag vergeblich versucht, bei Seniorinnen Geld zu ergaunern. Nach Angaben der Polizei, riefen Unbekannte in insgesamt drei Fällen bei 79- bis 92-jährigen Frauen an und gaben sich als Verwandte aus. Weiterhin gaben die Unbekannten vor, für den Kauf eines Grundstücks 60.000 Euro zu benötigen. Die Angerufen wurden misstrauisch und informierten ihre Angehörige und die Polizei.