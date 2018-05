Wo werden in Sachsen die meisten seismologischen Aktivitäten registriert?

Der Schwerpunkt der Erdbeben-Aktivitäten in Mitteldeutschland liegt im westsächsisch-ostthüringischen Raum. Ausgehend vom Vogtland verläuft die erdbebengefährdete Zone über das Gebiet von Zwickau und Gera-Ronneburg bis in den Raum Leipzig. Dort liegt auch der Schwerpunkt, in dem Messstationen online (permanent) und offline (mobil) das seismische Geschehen registrieren.