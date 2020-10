Der Bestand der Flussperlmuschel in den vogtländischen Gewässern erholt sich langsam. Die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt teilte am Mittwoch bei einer Fachtagung in Plauen mit, dass es erste Erfolge bei der Wiederansiedlung der Muschel gebe. In den vergangenen Jahren seien mehrere Tausend dieser vom Aussterben bedrohten Muscheln in Bächen ausgewildert worden. Davon hätten etwa 30 Prozent überlebt. "Das ist schon ein Erfolg", sagte Stiftungssprecherin Andrea Gößl. Damit sei man auf dem Weg, den Bestand zu stabilisieren.

Wenn wir nicht nachgezüchtet hätten, wäre die Population in Sachsen tot. Andrea Gößl Sprecherin der Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt

Man müsse bedenken, dass nach dem Auswildern viele andere Kriterien eine Rolle spielen würden, so Gößl weiter. "Es gibt viele Einflüsse, die in einem Ökosystem stattfinden. Dazu gehören Hochwasser, die wir ja im Vogtland tatsächlich hatten, das die Jungmuscheln wegspült, oder auch Sedimenteinträge und Klimaveränderungen.

Millionen für die Rettung

Nach Angaben der Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt sind in den vergangenen sechs Jahren im Freistaat Sachsen 2,5 Millionen Euro für die Rettung der Flussperlmuschel zur Verfügung gestellt worden. Das Geld floss in Forschung, Nachzucht und die Renaturierung von Gewässern. Die Anstrengungen sollen in den kommenden Jahren in gleichem Umfang fortgesetzt werden. Dazu gebe es bereits einen positiven Vorbescheid für das geplante Folgeprojekt, hieß es. Vor allem die Verschmutzung von Gewässern hat nach Einschätzung von Experten in der Vergangenheit zum starken Rückgang der Muscheln geführt.

Die Larven der Flussperlmuschel wachsen in den Kiemen von Bachforellen heran. Bildrechte: Michael Klug/dapd

Rettung dauert noch viele Jahre

Andrea Gößl sieht die jetzigen Erfolge als Beginn eines langen Weges: "Für die Nachzucht und die Auswilderung werden noch viele Jahre notwendig sein, um eine stabile Population zu erreichen." In diesem Frühjahr seien etwa 1.300 Muscheln ausgesetzt worden, die zuvor in einer Zuchtstation der Stiftung fünf bis sechs Jahre aufgezogen wurden. Das Projekt zur Rettung der Flussperlmuschel im Vogtland wird von der TU Dresden wissenschaftlich begleitet. Außer im Vogtland kommt die Flussperlmuschel nur noch im Bayerischen Wald und in der Eifel vor.

Quelle: MDR/tfr/dpa