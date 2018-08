Mutmaßlicher Erpresser von Auerbach festgenommen

Der mutmaßliche Erpresser des Gymnasiums in Auerbach ist festgenommen worden. Das teilte die Polizei in Zwickau am Freitagabend mit. Demnach sei es den Beamten kurz zuvor gelungen, den Namen des Tatverdächtigen zu ermitteln. Es handele sich um einen 15-Jährigen. Er wurde um 19:55 Uhr vorläufig festgenommen und befindet sich nun im Gewahrsam der Polizei. Ihm wird räuberischer Erpressung vorgeworfen. Der Jugendliche soll am Sonnabend einem Haftrichter vorgeführt werden.



Ein Erpresser hatte in einem im Internet verfassten Ultimatum von der Polizei 10.000 Euro in Bitcoin gefordert. Sollte das Geld nicht fließen, drohte er mit einem Amoklauf im Goethe-Gymnasium Auerbach. Das Ultimatum lief am Freitag 18 Uhr ab. Die Polizei hatte für den Fall eine 30-köpfige Sonderkommission gebildet.