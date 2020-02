Die Länderbahn hat auf dem Streckennetz der Vogtlandbahn weiterhin mit Fahrzeugengpässen zu kämpfen. Auf der Vogtlandbahn-Linie RB5 (Kraslice - Falkenstein - Plauen - Mehlteuer) kommt es zu Einschränkungen zwischen Falkenstein und Plauen. Ein Sprecher des Bahnunternehmens sagte, ein Teil der Züge werde auf diesem Streckenabschnitt montags bis freitags durch Busse ersetzt. Grund dafür sei "eine vorübergehend angespannte Fahrzeuglage, die durch einen höheren Instandhaltungsaufwand für die Fahrzeugflotte verursacht" werde. Bis Mitte Juli sei das Betriebskonzept deshalb angepasst worden. Der Verkehrsverbund Vogtland als Besteller sei informiert. Das bedeutet, dass bis zum Sommer von Montag bis Freitag noch Ersatzbusse aushelfen. An Wochenenden sollen alle Züge planmäßig fahren, hieß es.

Die Busse des Ersatzverkehrs werden bei allen Fahrten in Jocketa halten und somit für Ausflüge an die Talsperre Pöhl nutzbar sein. Bis Juli laufen die geplanten Hauptuntersuchungen der Fahrzeuge, die alle sechs bis acht Jahre notwendig und gesetzlich vorgeschrieben sind. Einige zusätzliche Fahrzeuge, die zur Überbrückung der Situation bisher im Vogtlandnetz gelaufen sind, müssen den Angaben zufolge wieder in ihre ursprünglichen Einsatzgebiete zurückkehren. Ursprünglich war nach Angaben des Sprechers geplant, durch den Einsatz von Leihtriebwagen die angespannte Lage zu überbrücken. Es seien jedoch keine entsprechenden Triebwagen verfügbar.