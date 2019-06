Im Vogtland sind in den Orten Reichenbach, Schöneck und Klingenthal Briefe eines angeblichen Inkassobüros aufgetaucht. Wie die Verbraucherzentrale Sachsen mitteilte, sollten Betroffene auf keinen Fall auf die darin enthaltenen Forderungen eingehen. In dem Brief heißt es, dass eine "Deutsche Gewinner Zentrale" knapp 300 Euro aus einem Dienstleistungsvertrag geltend mache. Beigefügt ist außerdem ein Strafbefehl, der eine Kontosperre androht. Der Betrag soll auf ein Konto nach Frankreich überwiesen werden. Als Absender des Briefes ist ein vermeintliche Rechtsanwalt genannt, der auf dem Schreiben lediglich eine Adresse in Düsseldorf und eine Handynummer angibt.

Zahlreiche Anzeichen für falsches Inkassoschreiben

Wie die Leiterin der Verbraucherzentrale in Auerbach, Heike Teubner, sagt, lässt sich der Brief bei genauerer Betrachtung leicht als Fälschung identifizieren. Am offensichtlichsten seien die Rechtschreibfehler, welche in dem Schreiben zu finden sind. So ist etwa von einem "Zahlungsbefl" zu lesen. Ein weiteres Indiz sei das Fehlen einer Festnetznummer und die Eintragung in einem Firmenregister. Auch die Unterschrift sehe nicht so aus, als würde sie zum Namen des vermeintlichen Anwalts passen.

Bereits auf der ersten Seite des vermeintlichen Inkassobriefes lassen sich zahlreiche Fehler finden. Diese deuten laut Verbraucherzentrale auf eine Fälschung hin. Bildrechte: Verbraucherzentrale Sachsen

Bei Überweisungen ins Ausland sollten Verbraucher generell skeptisch werden, rät Teubner. In dem vorliegenden Brief seien außerdem zahlreiche Rechtsnormen falsch angegeben. Des Weiteren könne ein Konto nicht per Strafbefehl gesperrt werden.

Sollten Verbraucher jemals ein Inkassoschreiben erhalten, sollten sie zunächst die angegebenen Firmen überprüfen. Laut Teubner gibt es weder die "Deutsche Gewiner Zentrale" noch die "FED Inkasso AG". In Deutschland zugelassene Inkassounternehmen sind zudem auf der Internetseite www.rechtsdienstleistungsregister.de aufgelistet.