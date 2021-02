Für den Test reicht ein Häufchen Trockeneis. In der Antarktis warten viele Tonnen Schnee und Eis auf das Sauggerät.

Für den Test reicht ein Häufchen Trockeneis. In der Antarktis warten viele Tonnen Schnee und Eis auf das Sauggerät.

Die Firma Lehmann-UMT aus Pöhl im Vogtland hat am Mittwoch gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Rudat aus Plauen einen XXL-Staubsauger für Schnee getestet. Der saugende Riese soll in der Antarktis zum Einsatz kommen.

Das Alfred-Wegener-Institut hatte die Unterstützung aus dem Vogtland angefordert. Das Institut unterhält in der Nähe des deutschen Antartkis-Forschungsstützpunktes, der Neumeyer-Station III, eine Eishöhle für geophysikalische Messungen. Die 50 Meter lange und zwischen zwei und fünf Meter tiefe Höhle muss immer wieder von Eis und Schnee freigefräst werden. Damit der Abraum leichter transportiert werden kann, soll der XXL-Sauger zum Einsatz kommen.

Peter Köhler, Projektleiter vom Alfred-Wegener-Institut, ist für den Testlauf extra angereist. "Im Moment wird das Eis in unserer Höhle mit Kettensägen zu großen Eisblöcken

geschnitten und dann herausgeschafft. In Zukunft würden wir gern so ein Sauggerät verwenden."