Die Freiwillige Feuerwehr von Auerbach im Vogtland hat am Sonntagabend einen Jungen aus der Göltzsch retten müssen. Laut Polizei hatte die Mutter Rettungskräfte alarmiert, weil ihr Sohn nicht wieder aus dem Flussbett herauskam. Der Zwölfjährige wollte seine Jacke holen, die ihm in den Fluss gefallen war. Die Feuerwehrleute bargen den Jungen, der wegen des Verdachts auf Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.