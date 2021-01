Die Nachfrage nach FFP2-Masken steigt, weil Risikogruppen damit vom Bund versorgt werden sollten . Und nun müssen auch Besucher in Sachsens Pflegeheimen ab sofort FFP2-Masken tragen. Das Land prüfe, ob beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr das Tragen von FFP2-Masken vorgeschrieben werden soll, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag.

Im Grunde gute Nachrichten für die Firma TEG Textile Expert in Heinsdorfergrund im Vogtland. Sie will in die Fertigung von FFP2-Masken einsteigen und hat eine Produktionsanlage dafür entwickelt. Doch noch kann die Firma nicht loslegen, weil die Zertifizierung dafür aussteht. Ende Januar könnte diese DEKRA-Zertifizierung abgeschlossen sein. Dann will das Unternehmen im Vogtland nach eigener Angabe 100.000 FFP2-Masken am Tag produzieren.