Der Dokumentarfilm "Palast der Gespenster" hat am Montag in Plauen seine Premiere gefeiert. In der Ko-Produktion zwischen dem MDR und dem Kultursender Arte geht es um die Ereignisse rund um den 7. Oktober 1989. An diesem Abend feierte die politische Elite der DDR im Berliner "Palast der Republik" den 40. Jahrestag der DDR. Zeitgleich formierte sich auf den Straßen der Hauptstadt erstmals Protest gegen die SED.

Zeit für differenzierte Betrachtung

Auch in Plauen verwandelte sich die Feier zum "Republikgeburtstag" 1989 in einen Protest, der zu eskalieren drohte. Auf beide Ereignisse - die Feierlichkeiten in Berlin und die Proteste in Plauen - legt der Film von Heike Bittner und Torsten Körner den Fokus und lässt Zeitzeugen zu Wort kommen. Das Besondere am Film ist: Viele Aufnahmen hat man so noch nie gesehen und es kommen auch nicht die üblichen Zeitzeugen, also Pfarrer und Regimegegner, zu Wort.

Dreißig Jahre nach den Ereignissen ist es Zeit für eine differenzierte Betrachtung. Die Geschichte ist nicht schwarz-weiß, sondern eher grau. Heike Bittner Regisseurin von "Palast der Gespenster"

Gelungene Premiere in Plauen für Regisseurin Heike Bittner (li) und MDR-Redakteurin Anais Roth. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Die Filmemacher haben ganz normale Leute, aber auch ehemalige SED-Funktionäre vor die Kamera geholt. Warum, erklärt die Regisseurin so: "Ich hoffe sehr, dass unser Film dazu beiträgt, dass es nicht mehr holzschnittartig betrachtet wird, dass es nicht mehr schwarz-weiß, dass es nicht nur: Es war ein Unrechtsstaat und es gab nur Verhaftungen und es gab die Stasi und ansonsten konnte man da eigentlich gar nicht leben." Sie wolle zeigen: Das war ein Land, was bestanden habe, und mit einer bestimmten Berechtigung auch bestanden habe. Und die Geschichte sei nicht schwarz-weiß, sondern eher grau. 30 Jahre nach den Ereignissen sei es Zeit für eine differenziertere Betrachtung, so Heike Bittner.

Großes interesse bei jungen Leuten