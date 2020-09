Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle in Schöneck im Vogtland haben sich vier Menschen bei einem Autounfall verletzt. Ein 19-Jähriger durchbrach am Freitagabend mit seinem Auto eine Polizeikontrolle, wie die Polizei mitteilte. Nachdem sich ein Beamter mit einem Sprung vor dem heranfahrenden Auto in Sicherheit habe bringen müssen, habe ein Polizeiwagen die Verfolgung aufgenommen.