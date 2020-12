Das vogtländische Plauen kann mit mehreren Millionen Euro an Fördermitteln kalkulieren. Wie die Stadt mitteilte, ist das Konzept für das Städtebauprojekt "Zukunft leben im Plauener Süden" vom Bund als förderfähig anerkannt worden. Damit stehen 50 Millionen Euro Unterstützung in Aussicht. Die Stadt kann nun an die Umsetzung ihrer Bauvorhaben gehen.