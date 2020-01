Helmut Meißner, Geschäftsführer der Vogtland Kultur GmbH, die das Veranstaltungshaus betreibt, sieht einige der Bilder als jugendgefährdend an. "Man muss dazu sagen, dass wir viele Kinder im Haus bei unseren Veranstaltungen haben, die im Foyer an den Bildern vorbeigehen müssen." Einzelne Bilder aus der Ausstellung zu verbannen, sei für ihn aber erst recht nicht in Frage gekommen. "Da hätte ich mich nicht wohlgefühlt, wenn ich als Zensor aufgetreten wäre", so Meißner weiter. "Ich habe aber keinerlei Problem damit, wenn die Ausstellung, so wie sie jetzt zusammengestellt ist, an einem anderen Ort in der Stadt gezeigt wird."

Bildrechte: Streifenblicke.de/Franziska Barth