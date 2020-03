In Neumark im Vogtland läuft seit dem Mittwochmorgen ein Gefahrguteinsatz in einem Paketzentrum. Wie die Polizei mitteilte, war dort Mitarbeitern beim Entladen eines Containers schlecht geworden. Sechs Angestellte kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr rückte mit Spezialtechnik an und führte Messungen durch. Dabei wurden jedoch keine Giftstoffe festgestellt.