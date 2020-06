Der Vogtlandkreis wird am Montag einen Fördermittelbescheid für die Sanierung des ehemaligen Grenzturmes Heinersgrün erhalten. Die Mittel stammen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege. Das Relikt aus Zeiten des eisernen Vorhangs ist von der A72 gut zu sehen. Jetzt soll das inzwischen marode Bauwerk saniert werden. In seinem Inneren soll ein Gedenkort entstehen. Dafür will der Vogtlandkreis mit dem Deutsch-Deutschen-Museum im nahen Mödlareuth zusammenarbeiten.



Die Einrichtung in dem ehemals geteilten Dorf, das wegen seiner einstigen Mauer auch als "Little Berlin" bekannt ist. soll den Turm in Führungen einbinden. Auch die Informationstafeln, die man in dem schmalen Turm aufstellen will, sollen in Mödlareuth entstehen.