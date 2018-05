Für die Adorfer "Gewa music" war das Vogtlandhochwasser vom Donnerstag eine Katastrophe. Das Werk, das unmittelbar an der Weißen Elster liegt, wurde innerhalb weniger Stunden überflutet. Zwar versuchten die etwa 250 Mitarbeiter gemeinsam noch das meiste zu retten, aber das Zentrallager der Firma, die Musikinstrumente herstellt und vertreibt, wurde voll erwischt.

Marketingchef Marcel Messner steht fassungslos vor dem Ergebnis. Auf dem Betriebsgelände türmen sich Berge von durchweichten Kartons in allen Größen. Ein Bulldozer kippt große Verpackungen auf einen etwa fünf Meter hohen Haufen. "Das sind Kisten mit Bassdrums. Die sind alle hinüber", sagt der 27-Jährige resigniert. Durch aufgerissene Pappen sieht man schlammverschmutzte Kontrabässe, Futterale für Blechblasinstrumente haben sich voll Wasser gesogen und irgendwo in dem Chaos liegt eine zerbrochene Violine.

"Innerhalb von zehn Minuten hatte sich aus der Weißen Elster ein reißender Fluss entwickelt und die Lager soffen ab. Wir konnten nur noch retten, was etwas höher aufbewahrt war", sagt Messner MDR SACHSEN. "Jetzt räumen wir alles raus, was auch nur den kleinsten Schaden hat" sagt der junge Marketingdirektor.

In Adorf liegt der Stammsitz und das Zentrallager des Instrumenten- und Zubehör-Hersteller Gewa. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Viele Instrumente sehen zwar noch gut aus, doch die Hölzer sind durchweicht, die Metallmechaniken sind nass geworden. Hinzu kommt, dass Überschwemmungswasser unzählige Keime und Verunreinigungen in sich trägt, die Krankheiten auslösen können. Das Adorfer Zentrallager beherbergt 47.500 Artikel. Vom Kontrabass über Blechblasinstrumente bis zu Instrumentenkoffern, Metronomen oder Notenständern. Zwanzig Prozent der Bestände sind nach ersten Schätzungen Opfer der Fluten geworden - ein Schaden in Millionenhöhe. Wie hoch genau, wird Messner erst in ein paar Tagen nach einer genauen Bestandsaufnahme wissen.