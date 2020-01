Im vogtländischen Lengenfeld bleiben ab Montag eine Grundschule sowie drei Horteinrichtungen geschlossen. Wie die Stadt am Freitag auf ihrer Internetseite bekannt gab , sind vermehrt Fälle von Influenza B und Scharlach aufgetreten. Von 230 Kindern seien 71 erkrankt. Allein am Freitag seien 17 neue Krankmeldungen hinzugekommen.

Die Schließung betrifft die Grundschule "Am Park" samt Hort sowie den Hort der Kita "Pusteblume und den Hort der Kita "Flohkiste". In der nächsten Woche sollen ab Donnerstag wieder alle Einrichtungen regulär geöffnet haben.

In Sachsen sind in diesem Winter fast doppelt so viele Menschen an der Virusgrippe erkrankt wie zum Zeitpunkt des Vorjahres. Nach Recherchen des MDR-Magazins "Hauptsache Gesund" wurden bis Mitte Januar knapp über 1.300 Fälle gezählt. Das waren etwa 600 mehr als im Januar 2019. Ein chronisch lungenkranker 70-Jähriger starb an der Influenza. Experten erklärten, es sei auch jetzt noch sinnvoll, sich gegen Influenza impfen zu lassen.