Im Vogtland ist am Mittwochabend ein Großbrand in einer Firma für Galvanotechnik ausgebrochen. Wie die Polizei MDR SACHSEN sagte, steht die Produktionshalle der Galvanotechnischen Oberflächen GmbH in dem Gewerbegebiet "Kaltes Feld" in Unterheinsdorf südlich von Reichenbach komplett in Flammen. Darüber hat sich eine mehrere Kilometer hohe Qualmwolke gebildet, die in Richtung Süden zieht. Außerdem soll den Polizeiangaben zufolge Salzsäure ausgetreten und in die Kanalisation gelangt sein.