Das Amtsgericht Zwickau hat am Montag Haftbefehl gegen einen 22 Jahre alten Mann aus Plauen erlassen. Ihm wird schwere Brandstiftung in mehreren Fällen zur Last gelegt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Zwickau mit. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, im Zeitraum vom 24. November 2017 bis 21. Januar 2020 in insgesamt sieben Häusern im Stadtgebiet von Plauen Feuer gelegt zu haben. So soll er unter anderem eine Papiertonne vor einer Wohnungstür sowie in einem anderen Fall vor einem Fenster platziert und den Inhalt angezündet haben.

Bei zwei weiteren Taten soll der Beschuldigte Müllsäcke vor die Haustüren gelegt und angezündet haben. Zuletzt soll der Beschuldigte am 21. Januar 2020 in einem Mehrfamilienhaus den im Hauseingang abgestellten Müll sowie in einem anderen Haus die im Briefkasten abgelegten Zeitungen angezündet haben. In drei Fällen gerieten die Gebäude teilweise in Brand.



Sieben Personen mussten bei den Feuern mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden, konnten aber nach der Untersuchung wieder entlassen werden. Bei einer Person wurden die Haare versengt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 151.000 Euro.



Der Beschuldigte, der bei der ersten Tat Heranwachsender war, befindet sich in der Justizvollzugsanstalt Regis-Breitingen. Erst im vergangenen Jahr war ein Brandstifter aus Plauen zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.