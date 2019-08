Die Ibug habe sich nicht an vertragliche Vereinbarungen gehalten und dadurch auch andere Projekte gefährdet, so das Kulturtragwerk. Die Verstöße betrafen dabei vor allem die Nichtnennung des KTW als Trägerverein und die nicht ausreichend gekennzeichnete Förderung durch die Kulturstiftung des Freistaats Sachsen.

Am Dienstag gab es ein Gespräch zwischen Ibug, Kulturtragwerk und der Kulturstiftung des Freistaats Sachsen. Dabei habe die Stiftung das KTW um eine Rücknahme der Kündigung gebeten, so das Kulturtragwerk. Diese knüpft das KTW nach Abstimmung an vier Bedingungen, die sich vor allem auf die Nennung des KTW als Träger des Festivals in Publikationen und im Ibug-Gelände beziehen. Eine Antwort der Ibug steht bislang aus. Die diesjährige Ibug sei aber finanziell gesichert, so Dietze.