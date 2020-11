Im Vogtland nimmt die Zahl der illegalen Müllablagerungen zu. Ob an Parkplätzten, auf Waldwegen oder in unmittelbarer Nähe von Glascontainern: Die Mitarbeiter des Landratsamtes müssen immer wieder wilde Deponien beräumen. Der Trend sei unverkennbar, sagt Michael Beer, Sachgebietsleiter Abfallrecht und Bodenschutz im Landratsamt des Vogtlandkreises. In den letzten drei Jahren sei die Menge an illegalen Müll stetig gestiegen.

"Vor allen Dingen dieses Jahr haben sie erheblich zugenommen", so Beer. Was möglicherweise dazu beitrage, sei die Corona-Situation. "Dadurch gab es ein erhöhtes Abfallaufkommen und es waren die Wertstoffhöfe eine Zeitlang geschlossen, sodass manches nicht sofort entsorgt werden konnte." Die Bandbreite dessen, was anstatt in der Tonne oder direkt beim Entsorger, irgendwo in der Natur landet, sei dabei breit gefächert.