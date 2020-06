Anwohnerin Konstanze Heinz ist genervt, weil sich auch der Schwerlastverkehr durch die Tempo-30-Zone quält. "Das geht schon ein paar Wochen so. An der Straße liegt ein Spielplatz und die Leute trauen sich nicht mehr, ihre Kinder allein über die Straße gehen zu lassen." Sie hat bei anderen betroffenen Anwohnern Unterschriften gesammelt. Damit will sie Stadt und Landkreis dazu bewegen, die Verkehrsbelastung in dem Wohngebiet zu senken. Zwei Stadträte waren bereits bei den Betroffenen. Sie haben versprochen, mit der Polizei nach einer Lösung zu suchen.