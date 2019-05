Schutzimpfungen: Sachsen schickt Bus mit Spritzen an Berufsschulen

Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch hat in Pirna das Projekt "Impfbus" gestartet. Die Mitarbeiter im Fahrzeug sollen bis Mitte Juni knapp 15 Berufsschulzentren anfahren und dort Jugendliche, aber auch Erwachsene zu Impfungen beraten und aufklären. Fehlende Impfungen können vor Ort nachgeholt werden.



Hintergrund der Aktion ist der Anstieg der Masernfälle in diesem Jahr. Laut Sozialministerium sind daran teils erhebliche Impflücken schuld. Vor allem die notwendigen Auffrischungen würden im Alltag oft vergessen. Zeitgleich mit dem Impfbus startet in Sachsen eine Online-Umfrage zum Thema Impfen.