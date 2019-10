Im Vogtland wird derzeit nach einem vermissten Jäger aus Tschechien gesucht. Eine Polizeisprecherin sagte MDR SACHSEN, Beamte von Bundes- und Landespolizei sowie Polizeischüler sind derzeit in einem Waldstück bei Bad Brambach im Einsatz. Sie werden von einem Hubschrauber sowie von Suchhunden unterstützt.



Am Dienstag waren die deutschen Beamten von tschechischen Kollegen um Hilfe gebeten worden. Der gesuchte Jäger hatte offenbar im Wald die Orientierung verloren. Er hatte sich in der Nacht zum Dienstag letztmals telefonisch gemeldet und mitgeteilt, sich verlaufen zu haben. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann in einem Wald auf deutscher Seite unterwegs ist.