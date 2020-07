Der Standort der Länderbahn in Neumark bei Reichenbach hat am Sonnabend ein rundes Jubiläum gefeiert. Das Jubiläum wurde aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen diesmal nur im kleinen Rahmen begangen. Mitarbeiterfest und Tag der offenen Tür konnten nicht stattfinden.

Vor genau zwanzig Jahren wurde die vogtländische Basis eröffnet, sagt Länderbahn-Chef Wolfgang Pollety. "Schon allein die Architektur ist etwas Besonderes. Sie fasziniert unsere Besucher bis heute.“ Das Design mit den stilisierten Triebwagen wurde zur Expo 2000 entwickelt. Der Standort in Neumark wurde vier Jahre nach dem Start der "Vogtlandbahn" errichtet, die ab 1996 mit 14 Triebfahrzeugführern und acht Triebwagen auf der Strecke Zwickau – Plauen – Bad Brambach unterwegs war. Heute gehört die Vogtlandbahn zu dem größeren Verkehrsunternehmen Länderbahn. In der Werkstatt in Neumark werden auch Fahrzeuge repariert, die im Allgäu, der Lausitz oder Tschechien eingesetzt sind.

In der Leitzentrale der Länderbahn in Neumark laufen die Fäden des Unternehmens zusammen.

Bildrechte: MDR/Sven Böttger

In Neumark laufen die Fäden der Länderbahn zusammen. Am vogtländischen Standort sind 220 Mitarbeiter beschäftigt, sagt Länderbahnchef Pollety. "Vor allem ist Neumark die Betriebsleitzentrale, von der aus unser gesamter Bahnbetrieb von Ostsachsen bis ins Allgäu gesteuert wird." Insofern sei Neumark ein Kernstandort, ohne den die Länderbahn nicht denkbar wäre.

Noch bilden Dieseltriebwagen das Rückgrat der Vogtlandbahn. Aber nach Aussage Polletys blickt man auch schon in die Zukunft. "Wir sind dort auch ökologisch bereits sehr weit. Wir stellen uns am Standort Neumark auf die neuen Arten des Verkehrs ein." Das seien nicht nur die aktuell am Standort Neumark gewarteten Diesel-Fahrzeuge, sondern auch Triebwagen mit Hybrid-Antrieb. "Es gibt interessante Antriebsarten für Fahrzeuge, die elektrisch und auch dieselmotorisiert fahren können oder auch als Kombination Strom und Wasserstoff. Darauf stellen wir uns ein." Dafür gebe es auch schon Nachfragen am Standort.