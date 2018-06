In der Plauener Südvorstadt ist es am Sonnabend gegen 18:30 Uhr zu einer Massenschlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilte, entwickelte sich an der Straßenbahnhaltestelle am Postplatz ein Gerangel zwischen deutschen und ausländischen Jugendlichen. Dabei wurde das T-Shirt eines deutschen Jugendlichen zerrissen.