Mutmaßlicher Schul-Erpresser von Auerbach kommt in Jugendeinrichtung

Am Goethe-Gymnasium in Auerbach im Vogtland herrschte monatelang Unsicherheit. Bildrechte: dpa

Der mutmaßliche Erpresser des Gymnasiums in Auerbach wird vorerst in einer Jugendeinrichtung untergebracht. Das hat ein Haftrichter auf Grundlage des anzuwendenden Jugendstrafrechts entschieden, teilte die Polizeidirektion Zwickau mit. Der 15-Jährige war am Freitagabend festgenommen worden. Ihm wird räuberische Erpressung vorgeworfen. Seit Monaten hatte ein Unbekannter im Namen der Auerbacher Schule diverse Waren bestellt und 10.000 Euro in der Internetwährung Bitcoin verlangt. Sollte das Geld nicht fließen, drohte er mit einem Amoklauf im Goethe-Gymnasium Auerbach.