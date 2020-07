Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hatte sich in den vergangenen Tagen an die Fundstelle vorgearbeitet - am Freitag zunächst bis zu einem halben Meter an die verdächtigen Gegenstände heran. Ursprünglich war geplant erst am Sonnabend bis direkt zu den verdächtigen Gegenständen durchzugraben. Die zu untersuchenden Fläche war dieses Mal deutlich größer als sonst. Im Juni vergangenen Jahres musste wegen einer Bombe auf der Schlosshang-Baustelle schon einmal evakuiert werden. Damals waren 4.000 Menschen betroffen.