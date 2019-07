In Sachsen gibt es ein besonderes Angebot für Kinder und Jugendliche: 116 111 - die Nummer gegen Kummer. Egal, ob es um Stress mit den Eltern geht, um Mobbing oder Selbstmordgedanken, am Sorgentelefon kann man sich anonym und kostenfrei aussprechen, trösten und helfen lassen. Im Freistaat gibt es sieben Standorte, von denen aus die Nummer gegen Kummer betreut wird. Dazu gehört der Ortsverband des Deutschen Kinderschutzbundes in Plauen. Nur fehlt es hier an genügend Ehrenamtlichen, die bei Nöten der Kinder und Jugendlichen ans Telefon gehen können.