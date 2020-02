Sturm Sabine hat Montagmittag das komplette Dach eines Kindergartens in Netzschkau abgedeckt. Herumfliegende Dachpappe und Dämmmaterialien haben auch den Zaun und Spielgeräte im Garten der Einrichtung "Märchenland" im Vogtland beschädigt. "Es ist absolut niemand zu Schaden gekommen - keine Kinder, keine Feuerwehrleute, keine Einsatzkräfte", sagte Bürgermeister Mike Purfürst. Die rund 60 Kinder und die Erzieher wurden in Sicherheit gebracht. Sie kamen im benachbarten Feuerwehrdepot unter.

Die meisten Kinder wurden kurz danach von ihren Eltern abgeholt. Die Stadt will jetzt klären, wo die Kinder in den nächsten Tagen betreut werden können. Eine Dachdeckerfirma ist mit den Sicherungsarbeiten beschäftigt. In Netzschkau gab es weitere abgedeckte Dächer und eingestürzte Schornsteine.