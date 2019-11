16 Kinder aus einer Kindertagesstätte in Weischlitz im Vogtland sind am Dienstagmittag in Krankenhäuser gebracht worden. Ein Sprecher der Polizei sagte MDR SACHSEN, die Kinder hätten nach dem Mittagessen über Hautrötungen geklagt. Die Kripo hat demnach die Ermittlungen aufgenommen, weil die Ursache für die gesundheitlichen Beschwerden noch unklar ist. Das Landratsamt des Vogtlandkreises erklärte auf Anfrage, das Gesundheitsamt sei vor Ort. Details könnten aber noch nicht genannt werden.



Am Nachmittag erklärte ein Polizeisprecher, sechs Kinder hätten das Krankenhaus in Plauen wieder verlassen können. Die Mediziner hatten eine Kontaktallergie diagnostiziert. Unklar ist, was die Hautreaktion ausgelöst hat.