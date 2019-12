Mit je sieben Männern und Frauen gehen die deutschen Skispringer am Wochenende beim Heim-Weltcup im sächsischen Klingenthal an den Start. Und es gibt eine Neuerung: Nachdem die Skispringer in der Vergangenheit immer auf unterschiedlichen Schanzen unterwegs waren, feiern diesmal die Frauen und Männer gemeinsam eine Premiere und werden jeweils ihre Besten ermitteln.